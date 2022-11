Daniel Radcliffe contro J K Rowling | “Non sarei più riuscito a guardarmi allo specchio se avessi taciuto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)torna a rimarcare la sua posizioneJ.Kper le sue affermazioni transfobiche. Nel 2020 l’attore protagonista di Harry Potter aveva pubblicato una lettera per esprimere solidarietà a tutta la comunità LGBTQ+. Cos’è successo trae J.K– ph. Michael SchwartzDifficile non ricordare le pesanti dichiarazioni di J.Kriguardanti il complesso dibattito sulle identità di genere. Ma nel caso in cui qualcuno se le fosse perse, ripercorriamo la vicenda. Nel 2020 la nota scrittrice di Harry Potter, pubblica un post sul suo blog personale in cui senza mezzi termini si scagliale persone transessuali: Non mi piegherò ...