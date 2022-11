‘Chi l’ha visto?’ | pubblico furioso | le scuse di Federica Sciarelli in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mercoledì chiama ChiVisto e il 2 novembre 2022 la storica trasmissione diè tornata in onda puntuale. O meglio, non proprio. Intanto, come sostenevano le anticipazioni, si è affrontato ancora il caso di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa poco più di un anno fa in provincia di Salerno. Emergono nuovi particolari sulla sua sparizione, le persone indagate per questo caso sono adesso sette: sono indagate, con l’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, due nuove persone, oltre alle cinque già sotto inchiesta. E poi come sempre appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Leggi anche: “Quanto guadagnaa ChiVisto”: la cifra, le ...