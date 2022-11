Chi è Alfonso Signorini? Età | vita privata e Instagram

... Grande Fratello Vip, la conduttrice confessa: 'In anteprima vi dicoentrerà stasera' ...Signorini ed il grosso in bocca al lupo della collega: 'Buona diretta per stasera' Federica Panicucci ...Questa volta non sono solo rumors, dal momento che a parlarne è stato lo stessoSignorini nella scorsa puntata, quella andata in onda lunedì 31 ottobre. I nuovi ingressi al Gf Vip Ma...Ecco chi potrebbe essere il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto George, Pamela, Carolina e Patrizia.Nella casa del Grande Fratello vip arrivano i rinforzi: dopo settimane di rumors, nella puntata del 3 novembre sono attesi nuovi concorrenti nel reality ...