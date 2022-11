Cassano | “Il Napoli dovrebbe prendere questi due calciatori”

Dico'. Cosa pensa del ritorno di Buffon 'Penso che sia stata davvero una bella storia. Al ... Lei ha giocato anche con Pecchia, a. 'Pecchia Certo che sì. Fabio mi ha fatto l'assist per ...Parere sulle dichiarazioni di"Al di là delle parole fuori righe, io lo adoro..non voleva ... un fattore importante per il... La tifoseria sta facendo la propria parte. Giocare al ...Nel corso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, si è parlato delle possibile mosse di mercato del Napoli con la discussione che è stata introdotta da Antonio ...Antonio Cassano è intervenuto sul canale Twitch di Christian Vieri ed ha rilasciato qualche commento sul Napoli. L’ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto a Bobo TV, programma di Christian Vieri, ...