Borse europee in calo dopo una Fed “falco” | rendimento BTp schizza al 4 | 43%

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali, che fanno un passo indietro. Deludente Francoforte , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; vendite su Londra , ...Si preannuncia negativa l'apertura delle, cosi' come si muovono in rosso le piazze asiatiche, all'indomani della Fed. Se la prima reazione dei mercati all'atteso aumento di 75 punti base del costo del denaro e' stata positiva, ... Borsa: Shanghai chiude a -0,19%, Shenzhen a -0,04% La Borsa svizzera ha aperto oggi le contrattazioni in flessione: alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,68% a 10'732.62 punti, quello allargato SPI dello 0,72% a 13'678.87 punti.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - La stretta sara' piu' lunga e i tassi arriveranno piu' in alto di quanto previsto finora: e' questo il punto centrale della conferenza stampa di Jerom ...