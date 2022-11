(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) –in, la progettazione della gara e l’equilibrio contrattuale da salvaguardare. Questo è il tema affrontato oggi in occasione del convegno: ‘ine servizio pubblico essenziale: il lavanolo ospedaliero tra riequilibrio contrattuale e ri-progettazione della gara’, organizzato in occasione del MEpaie, Mercato della pubblica amministrazione in Italia e in Europa, daConfindustria per gli economi e i Rup della pubblica amministrazione. Al convegno sono intervenuti come relatori: il presidente del Fare Salvatore Torrisi, il direttore U.O.C. Crav Azienda Zero – Regione del Veneto, Sandra Zuzzi, il professore ordinario di diritto privato nell’università di Milano Bicocca Mauro Paladini e il Segretario ...

Adnkronos

... organizzato in occasione del MEpaie, Mercato della pubblica amministrazione in Italia e in Europa, daConfindustria per gli economi e i Rup della pubblica amministrazione.I TIMORI Giotto ha appeso le bollette, mettendole a, sulla bacheca del quartier generale ... Non a caso a fine agosto i rappresentanti diConfindustria e del settore delle ... Assosistema a confronto su acquisti pubblici in sanità "La tematica al centro del dibattito -ha detto Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria - è stata come prima cosa inquadrare l'importanza di un servizio pubblico essenziale ...(Adnkronos) - Acquisti pubblici in sanità, la progettazione della gara e l’equilibrio contrattuale da salvaguardare. Questo è il tema affrontato oggi in occasione del convegno: 'Acquisti pubblici in S ...