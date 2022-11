(Di giovedì 3 novembre 2022) Zingonia. A tre giorni dalla sfida di vertice contro il, l’Atalanta deve registrare un problema fisico occorso a Luis, che a questo punto è da considerare a rischio per il match di sabato alle 18 contro la capolista. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il colombiano ha interrotto in anticipo la seduta didel mercoledì. L’entità dell’infortunio non è ancora stata resa nota: gli esami che si svolgeranno nella giornata di giovedì daranno un responso più chiaro. L’eventuale assenza di Lucho toglierebbe a Gasperini un’importante alternativa in un attacco che finalmente aveva trovato profondità senza più problemi fisici. Il classe 1991 era in procinto di rientrare dopo aver saltato la trasferta di Empoli per squalifica. In attesa che gli esami chiariscano la natura del problema, la Dea dovrà guardare alle ...

BergamoNews.it

Non come, fattosi inutilmente espellere per doppia ammonizione. Rientra nei ranghi anche l''... Un campanello d'da non sottovalutare. Nuovo allungo del Napoli Chiudiamo allora col Napoli, ...Sirene d'per Alvini, attesa per Stankovic a Roma. Fantacalcio, consigliati 10giornata Serie ... Luis( Atalanta ): Pensavamo di averlo perso e invece, ad Udine, è rinato. Assist al bacio ... Allarme Muriel: si ferma in allenamento e rischia di saltare il Napoli Qui Zingonia. Scalvini era uscito dolorante nel match di Empoli, ma non sembrava nulla di preoccupante e alla ripresa degli allenamenti martedì 1° novembre si è avuta la conferma che si è trattato sol ...Zaccagni e Felipe Anderson in apertura dei due tempi mandano ko i nerazzurri, mai davvero in partita. Espulso Muriel nel finale ...