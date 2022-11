Aiea | nessuna prova di bomba sporca in 3 centrali ucraine

"La nostra valutazione tecnica e scientifica dei risultati che abbiamo finora è che non c'è alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati in queste tre località", ha affermato l', ..."La nostra valutazione tecnica e scientifica dei risultati che abbiamo finora è che non c'è alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati in queste tre località", ha affermato l', ...In Ucraina, gli ispettori dell'Aiea non hanno trovato prove di "attività nucleari non dichiarate" in tre centrali. Lo ha affermato la stessa Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'Ucraina ha ...Gli ispettori nucleari non hanno trovato prove di "attività nucleari non dichiarate" in tre centrali in Ucraina. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), citata da Sky Ne ...