Vaiolo scimmie | Oms | “Resta emergenza internazionale”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Ildelleancora un’sanitaria pubblica di interesse. Lo comunica l’Organizzazione mondiale della sanità. Gli esperti del Comitato di, nella loro terza riunione tenutasi nei giorni scorsi, hanno convenuto che continua a soddisfare i criteri di quella che in gergo tecnico si chiama Pheic, pur riconoscendo che “sono stati compiuti alcuni progressi nella risposta globale all’epidemia didellein più Paesi”, e che le informazioni emergenti indicano l’efficacia degli interventi comportamentali e dei vaccini”, si legge nel rapporto del comitato, diffuso dall’Oms. Il direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha accettato il parere del ...

