Ucraina | Onu | oggi non salperà alcuna nave carica di grano

Un risultato in cui spera anche il segretario generale dell'Antonio Guterres: 'Le Nazioni Unite ... 'Le strutture di stoccaggio di gas dell', che sono enormi, sono piene al 32% al momento: l'...L', con il pieno sostegno della Turchia e delle Nazioni Unite, sta continuando a far ... Oggi infatti non è previsto il passaggio di nessuna nave, perché l'inizia a temere per la sicurezza ...Ankara, 2 nov. (Adnkronos) – Nella giornata di oggi nessuna nave salperà dai porti ucraini e si muoverà lungo il corridoio del grano nel Mar Nero stabilito dalle Nazioni Unite, dalla Turchia, dalla ...Il grano torna al centro del conflitto in Ucraina, arrivato al 251esimo giorno. "In questi giorni, il movimento delle navi con prodotti agricoli ucraini è ...