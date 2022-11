Sampdoria | Stankovic chiede Montevago ancora in prima squadra

tutte le notizie diamione Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Contro la Fiorentina potrebbe partire titolare nellaSimone Trimboli, tornato dall'infortunio e duttile tatticamente perContro la Fiorentina lapotrebbe affidarsi a Simone Trimboli. Il centrocampista blucerchiato è reduce da un brutto doppio infortunio alla clavicola ampiamente superato, vuole ...La Federclubs ha chiamato a raccolta i tifosi della Sampdoria per la partita interna con la Fiorentina: l'obiettivo è continuare a sostenere la squadra ...Sampdoria, nella giornata di ieri, oltre Winks e De Luca, altri due elementi della rosa non si sono allenati. Nella giornata di ieri la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del match casaling ...