Quando si faranno i sorteggi degli ottavi di Champions League? La data

(Di mercoledì 2 novembre 2022)– Il Napoli ha effettuato un girone dioltre ogni aspettativa. Gli azzurri hanno vinto tutte le prime 5 partite giocate nel Gruppo A, travolgendo avversarie di livello assoluto come Liverpool, Ajax e Rangers, segnando la bellezza di 20 gol in 5 gare. La prima sconfitta stagionale è arrivata solo nell’ultima gara ad Anfield contro il Liverpool. I ragazzi di Spalletti, nonostante un’ottima prestazione e il vantaggio sfiorato (fuorigioco di Ostigard millimetrico), hanno ceduto ai Reds che hanno segnato due reti sugli sviluppi di calcio d’angolo con Salah e Nunez. La sconfitta però è stata agrodolce per il Napoli: visto il risultato di 4-1 della gara d’an, gli azzurri si sono qualificati come primi del proprio ...