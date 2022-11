PlayStation VR2 uscirà a febbraio e costerà più di una PS5

Everyeye Videogiochi

L'evento ha anche esplorato nuovi modi per vivere la serie survival horror, comprese le versionie Mac di Resident Evil Village, e le versioni cloud di Resident Evil 2, Resident Evil ...Con il lancio diin programma tra qualche mese, ci si aspetta che in un futuro non troppo lontano comincino a circolare nuovi dettagli e approfondimenti sulle caratteristiche dell'headset VR di nuova ... PlayStation VR2 costa più di PS5: Sony annuncia a sorpresa data e prezzo Oltre ad aver annunciato data di uscita e prezzo di PlayStation VR2, Sony ha rivelato anche undici nuovi titoli in sviluppo per il visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5. E ci sono un sacco di ...Sony ha svelato ufficialmente quale sarà la data di lancio di PlayStation VR2, il visore di ultima generazione per PS5 davvero molto atteso dai fan Il successore del primo PS VR (potete recuperarlo in ...