Novembre | parte la prevenzione sul tumore alla prostata Ma c' è chi la fa ' viaggiare' già da mesi

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è il mese in cui più che in ogni altro si accende l'attenzione sulla salute maschile e, in particolare, sullacontro ilche oggi, se diagnosticato in tempo, ...

Live Comune di Venezia

...Teatro della Concordia (recupero del 22 marzo 2022) 102022 Padova - Hall (recupero del 23 marzo 2022) 112022 Bologna - Estragon (recupero del 29 marzo 2022) SOLD OUT! 16...Non mancheranno (11, dalle 10) incursioni nel mondo dei Longobardi e nell'antica Roma vista dalladei bambini. E, ancora, il viaggio di archeocineMANN toccherà i tesori sommersi di ... Le Città in Festa: gli appuntamenti della settimana dal 4 al 10 novembre La mattina del primo novembre l’Alta Corte di Zanzibar ... Castegnaro –, finalmente il giudice ha riconosciuto che non c’è stato alcun reato da parte dei miei clienti. È un risultato per noi davvero ...Teatro Radar a Monopoli, venerdì 4 novembre in scena "La stanza di Agnese" nel trentennale della strage di via D'Amelio ...