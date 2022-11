Gara - 4 si svolgerà all'1:03 della notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, sempre a Philadelphia, in un incontro che si preannuncia delicatissimo per gli Astros , chiamati a non sbagliare davvero ...Slitta di un giorno gara - 3 delleSeries 2022 di baseball. A causa delle condizioni meteorologiche avverse in quel di Philadelphia, il terzo incontro tra Houston Astros e i Phillies si disputerà domani, martedì 2 novembre, a ...Mlb World Series 2022, Phillies travolgenti: 5 fuoricampo e 7-0 agli Astros in gara-3. Ecco la cronaca della partita, la serie è sul 2-1 ...The battle continues in Philadelphia as the Phillies and Astros meet at Citizens Bank Park for Game 4 of the World Series. The Phillies’ Aaron Nola will be on regular rest thanks to Monday’s rainout ...