Milan-Salisburgo | dove vedere la partita di Champions League di stasera

Scorrono i titoli di coda sulla fase a gironi della Champions League , e dopo la doppia sconfitta indolore di Inter e Napoli di ieri sera , questa sera va in scena ilcontro ilin una partita decisiva per il prosieguo della campagna europea dei rossoneri. La squadra Campione d'Italia guidata da Stefano Pioli, infatti, se la dovrà vedere a San Siro ...Non c'è nulla di scontato, a poche ore da, perché quest'ultimo match del girone E di Champions League vale l'accesso agli ottavi di finale. Anche se ai rossoneri di mister Stefano Pioli basterebbe un il pareggio per ...Il Milan ha l’opportunità di rifarsi dopo la sconfitta contro il Torino: stasera contro il Salisburgo ci sono due risultati su tre a disposizione. Come riporta la Gazzetta dello Sport Stefano Pioli fa ...E' tra i calciatori convocati per Milan-Salisburgo. Il giocatore ieri non si è allenato con la squadra ma stasera sarà a disposizione ...