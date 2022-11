Ferrero | nuove assunzioni di Operai

E lui si è calato molto sul serio nel ruolo, prendendo per mano lae conducendola con saggezza versosfide. Secondo Billionaires Index di Bloomberg,ha superato Mark Zuckerberg, ...Stando a quanto riportano le ultime notizie, leregole in tema di controlli e garanzie per i ... - - > Altre news sull'argomento: Non solo cioccolato,su biscotti e gelati punta forte dopo ...Ad Alba la federazione agroalimentare cislina consolida la sua rappresentatività guadagnando 17 delegati su 36 ...La Uila Uil si ferma a 935 voti e 10 rappresentanti. A quota 9 la Flai Cgil. Clara Casetta si conferma la più votata con 263 preferenze personali ...