Due novembre | commemorazione di tutti i defunti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Talitha Kum è la chiave per vivere il giorno della memoria dei nostri cari. È la Parola di Dio sulla nostra vita. È ciò che dice Gesù con un’espressione in aramaico alla ragazzina morta sulla quale piangono disperatamente i suoi genitori (Lc. 7,11-14) che vuol dire “alzati” e va in pari con l’invito rivolto al giovanetto nella bara del corteo funebre fuori dal villaggio Nain tra le lacrime di sua mamma vedova: “giovinetto, dico a te eghertheti alzati, risorgi”. Vuol dire che non siamo fatti per la morte ma per la vita, in eterno. Questo annuncio si fonda sul sepolcro vuoto di Gesù. Una vita donata, puro amore, vince la morte. Una vita che pensa a difendersi, risparmiarsi, egoista, per un po’ convince la morte, ma alla fine viene inghiottita. La vita donata di Gesù vince la morte, perché l’amore è eterno. Quella vita risorta ci è donata per Grazia ad ognuno di ...