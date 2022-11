Danimarca | premier Frederiksen conquista maggioranza in parlamento

... e oggi ha ribadito di voler dare vita a una coalizione di governo centrista."I socialdemocratici hanno avuto la migliore elezione in oltre 20 anni", ha rimarcato la, con il partito che ha ..."In, per molti anni siamo stati abituati al progresso. Ora dobbiamo affrontare difficoltà ... Lasarà ricevuta oggi alle 11 dalla regina Margrethe, stando a quanto riferito da un ...Roma, 2 nov. (askanews) - La premier danese di centrosinistra Mette Frederiksen si è assicurata la maggioranza alle elezioni che si sono tenute ...Il blocco di centrosinistra con a capo l’attuale premier socialdemocratica Mette Frederiksen ha vinto le elezioni in Danimarca, ma con un vantaggio risicato, tanto che Frederiksen ha annunciato che ra ...