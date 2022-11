Consegna 2mila euro e una catenina a finto postino | arrestati due uomini

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne di un 65enne, entrambi di Napoli, gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata nello scorso mese di maggio da un’anziana di Castelvetere sul Calore, la quale, tratta in inganno, avrebbeto a un sedicentein contanti e unad’oro. Uno dei due malfattori, secondo un modus operandi consolidato, aveva contattato telefonicamente la vittima, avvisandola dell’imminente passaggio di un addetto alle poste per ladi un pacco destinato al nipote, chiedendo il relativo pagamento. L’attività investigativa ha ...

