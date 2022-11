Clima | attivisti bloccano il traffico sul Gra | l' ira degli automobilisti e l' intervento delle forze dell' ordine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nuovo blocco sul Grande Raccordo Anulare di Romadi Ultima generazione. Alle 8:10 in otto si sono seduti sull'asfalto , all' altezza di Eni Selva Candida, reggendo striscioni con su ...

"Diverse e violente" le reazioni degli automobilisti, a quanto riferisce Ultima generazione, i cuisono stati allontanati dopo una mezzora dalle forze dell'ordine. Obiettivo dell'iniziativa:...Glideldel gruppo di Ultima Generazione hanno bloccato nuovamente il traffico a Roma. Il blitz, l'ennesimo, intorno alle 8:40 sul grande raccordo anulare all'altezza di Selva Candida, al ..."Non andrò alla COP27 per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è molto limitato", ha detto l'attivista, a Londra per la presentazione del suo nuovo libro, The climate book. "Le ...Obiettivo dell'iniziativa: portare all'attenzione dei politici e della cittadinanza la richiesta di interrompere gli investimenti in combustibili fossili e di accelerare sulle rinnovabili.