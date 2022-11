Bologna | bimba di 4 anni cade da balcone e muore | ipotesi incidente

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una bambina di quattroè morta dopo essere caduta da un terrazzino dell'abitazione in cui viveva con la famiglia a San Giovin Persiceto, nel Bolognese. E' successo intorno alle 19. La piccola è caduta dal secondo piano di una casa in zona Porta Garibaldi. Sarebbe uscita da una portafinestra. In casa con lei ci sarebbe stata solo la madre. Soccorsa dal 118, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Sull'hanno condotto accertamenti i carabinieri che, al momento, propendono per un tragicodomestico. Sul posto anche il sindaco Lorenzo Pellegatti.

Del fatto è stato informato anche il pm di turno della Procura di Francesca Rago, che ... "Una preghiera per una piccola caduta in cielo" si legge su un gruppo social dei residenti nel ... Un attimo di distrazione della mamma e della nonna appena tornate a casa e la bambina di 4 anni, uscita da una porta finestra del salone, è precipitata in strada dal secondo piano della palazzina. Un volo da oltre sei metri di altezza che non le ha lasciato scampo: