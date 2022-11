ATP Parigi-Bercy 2022 | Fabio Fognini esce di scena contro Grigor Dimitrov al secondo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022)aldel Masters 1000 di. Il ligure viene sconfitto in un’ora e mezza dal bulgaro: 6-0 7-5 il punteggio finale al termine di un confronto dalle facce abbastanza variegate, e non solo per il diverso andamento dei set., dunque, sfiderà Carlos Alcaraz, che nel frattempo ha superato con un doppio 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka. Si apre con difficoltà il match di, che nelgame deve già salvare una palla break con una buona prima. Sulla seconda chance, però, è il ligure che mette il dritto in rete. La rottura diventa rapidamente prolungata, e arriva un altro servizio ceduto, ...