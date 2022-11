Ascolti tv ieri | martedì 1 novembre 2022 | chi ha vinto tra Canale 5 | Le Iene | Il Collegio e Sopravvissuti? Dati auditel e share

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ecco glitv di: chi hala sfida dell’tra la fiction, la quarta puntata de Il7, la partita Bayern Monaco Vs Inter su5 e la puntata de Le? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi...

La puntata andata in ondasera, 30 ottobre, ha vinto la gara deglitv, piazzandosi al primo posto con 4.241.000 spettatori e il 24.7% di share. Nell'ultima puntata Mina si troverà a un ...Parliamo di. La 13esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip , andata in onda27 ottobre, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Carolina Marconi, George ...Ascolti tv 1 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Dunque, Luciano non è gay e, all’epoca, stava vivendo una bellissima relazione nata dopo Temptation che, ormai, sembra essere finita Da un anno a questa parte, si parlava invece della presunta omosess ...