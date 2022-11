Vanno in escursione in montagna a Frasso Telesino | ritrovati in serata a Cautano

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ritrovata la coppia che si era smarrita nel pomeriggio di oggi sul massiccio del Taburno Camposauro. L’uomo e la donna, di origine napoletane, sono in buone condizioni di salute anche se provati dalla brutta esperienza. Proprio gli escursionisti, che si erano addentrati nel bosco che circonda, perso l’orientamento per la fitta vegetazione, avevano lanciato l’allarme e chiesto aiuto al 112 grazie al cellulare. Sono stati allertati i Vigili del fuoco del Distaccamento di Telese Terme e i Carabinieri di Cerreto Sannita che poi, dopo alcune ore di ricerca, hanno individuato i due sul massiccio montuoso, ma in territorio di. Proprio il luogo del ritrovamento ha destato stupore negli stessi soccorritori. Infatti, la distanza che separa ...

