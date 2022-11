Ucraina | i russi occupano le abitazioni nel Kherson

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Attraverso due video molto espliciti si pu notare quanto sia rarefatta l'aria inper i piloti: mentre un ucraino riuscito a salvarsi, qualsiasi aiuto invece arrivato troppo tardi per due. AVVISO: alcuni lettori potrebbero essere turbati dai filmati presenti in questo ...Il doppio smacco di Vladimir Putin a Joe Biden: nella guerra in Ucraina combattono soldati afghani addestrati dagli Stati Uniti e ora finiti in ...Il colpo arriva netto e fa tremare le pareti. Sono da poco passate le 8 di lunedì 31 ottobre quando il primo razzo Cruise va a bersaglio sulla centrale elettrica collegata alla diga di Zaporizhzhia. L ...