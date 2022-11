Tre giovani ad ArtVerona con il progetto The Eye

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Gaetano Romano Iartisti ricercatori di nuove soluzioni espressive al confine delle varie arti, musica, video, performing arte, Neuro-cinema, Bio-cinema, ci porteranno lontano verso dimensioni ancora non del tutto esperite della visualità. Così stanno facendo i, Dino Esposito, Gennaro Bosone, Benny Romano, invitati adcon il loromultimediale, The Eye (L’Occhio ) dal curatore Carlo Maria Lolli Ghetti, che li ha selezionati e seguiti, nel percorso di ...