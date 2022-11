Torino | Ospedale Molinette | massa tumorale di oltre 70 kg asportata a giovane donna

(Di martedì 1 novembre 2022) Prima è stata drenata la parte liquida di una cisti, 52 litri, in un secondo tempo le è stato asportato la parte solida, 25 kg. La paziente è stata trasferita Rianimazione in Chirurgia e poi a ...

Prima è stata drenata la parte liquida di una cisti, 52 litri, in un secondo tempo le è stato asportato la parte solida, 25 kg. La paziente è stata trasferita Rianimazione in Chirurgia e poi a ...Un tumore ovarico di oltre 70 kg è stato asportato nel corso di un intervento chirurgico all'alle Molinette di. Lo ha fatto sapere la stessa struttura sanitaria spiegando che grazie a questo intervento è stata salvata una donna giovanissima. 'In letteratura non risulta nessun ...A Torino una massa tumorale di 70 chili è stata asportata e a una giovane donna all'ospedale Molinette. Le ostruiva completamente l'addome arrivando fino ai polmoni al punto di non consentirle più di ...Un tumore ovarico di oltre 70 kg è stato asportato nel corso di un intervento chirurgico all'ospedale alle Molinette di Torino. Lo ha fatto sapere la stessa struttura sanitaria spiegando che grazie a ...