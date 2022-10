Scossa di terremoto a Cosenza di magnitudo 5 1

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 novembre 2022) Unadidi5.1 è stata registrata alle ore 22:42 nel Cosentino, con epicentro in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare, Scalea, Tortora secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e dai Vigili del Fuoco che al momento non segnalano nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni. Secondo le rilevazioni dell'Ingv laè avvenuta a una profondità di 286 km.