Ognissanti | ponte da record per Napoli Ma per i turisti c’è un aspetto da migliorare

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl protrarsi della bella stagione ha aiutato anche il turismo di, ormai entrato a pieno titolo tra quello delle maggiori città d’arte italiane. Ildiha fatto registrare la presenza in città di 50mila visitatori, con un indice che è andato oltre 11% di presenze rispetto ai livelli pre-Covid del 2019. L’80% delle camere d’albergo e dei B&b sono risultate occupate e ora il pensiero degli addetti ai lavori già si prolunga verso ildell’Immacolata, che pure promette risultati. Sta di fatto che non tutto è rose e fiori. Per una città più affollata occorrono maggiori servizi. E molti si sono lamentati di quello della raccolta rifiuti e del relativo spazzamento. Lo stesso sindaco Gaetano Manfredi, nei giorni scorsi, si è detto cosciente ...

... il transito di questo ciclone sul mare italiano ancora caldo, ed ulteriormente scaldato daldipiù rovente della storia, potrebbe causare violenti nubifragi in particolare sul ...Dopo ilche ha coinvolto il week end e il 1° novembre, in alcune Regioni i bambini e i ... la giornata dopo Halloween , è chiamata anche la giornata di Tutti i Santi (festa di) ed è ...E' stato un Ponte di Ognissanti da record per il turismo in Campania. Cinquantamila visitatori a Napoli in questi quattro giorni secondo i dati di Federalberghi. Strutture di accoglienza vicine al ...Ponte di Ognissanti anomalo per le temperature quasi estive che hanno portato gli italiani a riversarsi sulle spiagge fuori stagione. Ma dall'ombrellone all'ombrello ...