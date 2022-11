Napoli | raccolta rifiuti in centro | 70 addetti per spazzamento e svuotamento dei cestini

(Di martedì 1 novembre 2022) In campo, su impulso del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, una strategia complessiva per laordinariain strada con particolare attenzione alstorico per l’eccezionale afflusso di turisti.continua e capillare, ma anche multe per coloro che sporcano la città. Sono in azione i mezzi meccanici di Asia ed è partita l’attività di una nuova squadra di circa 70allomanuale – anche nel turno di pomeriggio – lungo le strade delin modo da migliorare la pulizia in proporzione al flusso di turisti e cittadini che le affollano. Nei prossimi giorni verranno inoltre installati nuovie lodegli stessi sarà incrementato fino a sei ...

La Repubblica

continua e capillare, ma anche multe per coloro che sporcano la città. Il tutto su impulso del sindaco di, Gaetano Manfredi , e dell'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso . In azione ...Numerose proposte di assunzione Torna la grande campagna difondi natalizia di Mani Tese ...per proseguire nel percorso iniziato con l'apertura dei due Advanced technology center die ... Napoli, cartoni e sacchetti: rifiuti abbandonati nelle strade dei turisti In campo una strategia complessiva per la raccolta ordinaria rifiuti in strada con particolare attenzione al centro storico per l'eccezionale afflusso di turisti. Raccolta continua e ...Sono Napoli (o meglio: l'intera, immensa, brulicante area metropolitana di Napoli e in particolare il centro storico e, altrettanto significativa, l'area urbana che si colloca lungo il cosiddetto Asse ...