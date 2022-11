MotoGP | Marc Marquez | “Sarà un weekend emozionante con i titoli che ancora si devono assegnare”

Marquez ha parlato in vista del GP di Valencia , ultima prova stagionale del Motomondiale 2022. ...aspetto un weekend emozionante per i tifosi visto che si assegneranno i titoli di Moto2 e- ..."Penso che sarà un weekend emozionante per i fan con in palio sia il titolo Moto2 che quello".Marquez si prepara all'ultimo gp della stagione "in un anno lungo e molto diverso. Abbiamo imparato ogni fine settimana da quando siamo tornati e questo è di nuovo l'obiettivo di questa ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Marc Marquez ha parlato in vista del GP di Valencia, ultima prova stagionale del Motomondiale 2022. “Mi aspetto un weekend emozionante per i tifosi visto che si assegneranno i titoli di Moto2 e MotoGP ...