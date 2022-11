Milan | Okafor si allontana

Calciomercato, senti: 'Un grande club con una storia leggendaria' Noah©LaPresseTra i tanti talenti di casa Salisburgo spicca anche Noah, attaccante svizzero classe 2000 ...... su Noahche non esclude un approdo in Italia (attenzione alavversario domani in Champions), su Milinkovic - Savic e la trattativa per il rinnovo con la Lazio. Spazio poi al mercato di ...Mercato ora per ora Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: 'Preferenze per il futuro Ingh ...Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Preferenze per il futuro Inghilterra, Spagna, Germania o Italia: ogni campionato e ogni club ha un fascino particolare.