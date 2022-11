Meloni | non solo Concita e Giannini | chi è l' ultimo convertito a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Massimo Recalcati potrebbe presto essere aggiunto alla lista dei “Convertiti d'Italia”. DopoDe Gregorio, Massimoe altri personaggi riconducibili alla, anche il saggista si è espresso a favore di merito e sicurezza, due aspetti su cui il governo di Giorgiaha subito puntato, ricevendo critiche strumentali da una ben nota parte politica. “Nella maggior pare degli interventi pubblici orientati asul merito - ha scritto Recalcati su Repubblica - non può non colpire la cautela sospetta se non l'aperta demonizzazione di questa parola e del suo significato considerato alternativo all'inclusione se non decisamente classista. È la stessa allergia che lapiù ideologica mostra verso un'altra parola che si è rivelata decisiva per la ...