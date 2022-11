Medici no vax reintegrati e stop vaccinazioni Cosa cambia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022) Nuovo Governo, nuova impostazione. Tra le manovre più in vista delle ultime ore, certamente la caduta dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e il reintegro al lavoro di circa 4milaad oggi sospesi (solamente in Lombardia sono più di 2.500, per dare qualche numero). Sospesi perché, lo ricordiamo, non avevano accettato l’obbligo di vaccinazione anti-Covid. In un decreto fresco di approvazione – ieri, 31 ottobre – sono queste alcune delle principali novità introdotte dal Governo Meloni. Di fatto, il decreto ha anticipato di due mesi – dal 31 dicembre al 1 novembre – lodefinitivo all’obbligo vaccinale previsto per tutto il personale sanitario. Le reazioni negative non sono certo mancate, da diverse parti, così come le polemiche che si stanno susseguendo proprio in queste ore sull’argomento, di certo tra i più delicati del momento. ...