L' Ue è stufa della Germania | il siluro a Scholz sulla visita in Cina

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) L'era dell'ingenuità è finita: i Governi e le aziende europee devono rendersi conto che laè un rivale dell'Unione europea e devono comportarsi di conseguenza, uniti e non ognuno per conto proprio come ovviamente ci vorrebbe Pechino. Il messaggio porta la firma del commissario europeo all'Industria e al Mercato unico, Thierry Breton, che in un'intervista alla Reuters ha lanciato l'avvertimento diretto allae allain solitaria del cancelliere Olafa Pechino. «L'approccio più difensivo dell'Ue nei confrontiè stato il risultato dell'atteggiamento di Pechino durante la pandemia di Covid-19, che ha visto le autorità cinesi sfruttare la dipendenza dei Paesi dallaper attrezzature come le mascherine per ottenere una leva ...