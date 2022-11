La stranezza di Roberto Andò batte Black Adam ai box office italiani nell' ultimo weekend di ottobre

(Di martedì 1 novembre 2022) Il film diLaha conquistato il primo posto tra i film più visti delin Italia, superando il cinecomiccon star Dwayne Johnson. L'diai boxha registrato la vittoria di Lasul cinecomic. Il film diha infatti ottenuto 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni, raggiungendo quota 165mila spettatori, cifre che lo rendono il miglior debutto italiano dell'anno. Laè interpretato da Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone e racconta la storia di Luigi Pirandello che, che, recatosi ...

L'occasione di parlare del proprio lavoro, del successo e del rapporto con la tradizione siciliana per i due comici palermitani è quella dell'uscita al cinema di LadiAndò: "Nel ...'La' diAndò, uscito in sala giovedì 27 ottobre, trionfa al Box Office con 1.1 milioni di euro in soli 4 giorni e 165 mila spettatori. È il miglior debutto italiano dell'anno. Ieri è ...