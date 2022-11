Koulibaly | “Futuro? Magari torno a Napoli…da dirigente”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 novembre 2022) Kalidoudurante una intervista al Corriere della Sera parla anche deldopo il calcio: “a Napoli“. Il difensore del Senegal durante l’intervista ha detto che il suo ciclo a Napoli era finito, ma che continua a seguire continuamente la squadra azzurra e gioisce per le vittorie di Spalletti e compagni. Inoltre il suo legame con la città non è mai terminato. Per questo quando aparla del suopensa al Napoli e dice: “Cosa faccio? Chissà,vado a fare ila Napoli. Con De Laurentiis? Sono sempre stato educato, non credo possa dire il contrario. Se sono al Chelsea lo devo anche a lui che mi ha portato a Napoli”. Il difensore ha 31 anni e sta bene fisicamente, quindi nel suo ruolo può sperare di ...