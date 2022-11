Germania | soccorsi in ritardo per colpa di una manifestazione contro il clima

(Di martedì 1 novembre 2022) Roma, 1 nov – Una ciclista è rimasta incastrata sotto un autotreno dopo che il mezzo l’aveva investita. Ma isono arrivati inper via di unasuldegli ambientalisti di “Last Generation”. Questo è quanto accaduto nella giornata di ieri a Berlino, più precisamente nel quartiere di Wilmersdorf. Bloccano il traffico per protestareilGli attivisti di “Last Generation” si erano incollati all’asfalto come forma di protestai cambiamentitici, paralizzando il traffico sull’autostrada che porta a Wilmersdorf nella zona ovest di Berlino. Una forma diche non è nuova nemmeno in Italia, dove più volte gli attivisti di “Last Generation” hanno provato a bloccare il ...

Peraltro in, i blocchi nelle strade e le azioni di sciopero degli attivisti ambientalisti ... Letzte Generation ha ammaesso di 'non poter' escludere che il ritardo deisia stato ...È successo ine l'episodio ha scatenato aspre polemiche. Tanto che persino il cancelliere Scholz è ... Iper la donna in fin di vita, secondo i pompieri, sono arrivati con grande ...Ciclista sotto un tir, ma l'ambulanza viene bloccata dagli attivisti per il clima in protesta in autostrada: scoppiano le polemiche in Germania ...La donna era finita sotto a un tir, i mezzi di soccorso per sbloccarla sono rimasti fermi nel traffico a causa di una protesta di "Last generation".