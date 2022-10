Follia a Empoli | pugni e calci su una macchina Caos alla stazione - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Un uomo, in evidente stato di alterazione, è salito sopra il cofano di una Volkswagen grigia e ha scatenato il panico, paralizzando il ...Contro l', per l'appunto, dove siamo andati in vantaggio nei primi minuti, esattamente all'8°... pensare di poter andare in controllo per i successivi 82 minuti è, a mio avviso, pura. ... Follia a Empoli, pugni e calci su una macchina. Caos alla stazione Un uomo, in evidente stato di alterazione, è salito sopra il cofano di una Volkswagen grigia e ha scatenato il panico, paralizzando il traffico ...Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri al termine della sfida di campionato tra Lecce e Juventus ...