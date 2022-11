Antonella Fiordelisi | “Totti mi ha scritto su Instagram qualche mese fa E anche

Sorpresa peral Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda la sera di Halloween la giovane ha incontrato papà Stefano a cui è molto legata. L'uomo l'ha elogiata per il percorso televisivo ...Ma è davvero così: i chiarimenti su Totti Nel corso dell'ultimo appuntamento del Gf Vip andato in onda lunedì 31 ottobre, sollecitata da Alfonso Signorini, laha ...Secondo fonti attendibili pare che entrerà nella casa del Gf Vip un'ex fiamma di Edoardo e ciò potrebbe spaventare Antonella.L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è tornato a parlare della sua storia con lei e di come in realtà non sia mai finita del tutto ...