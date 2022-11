Antonella Fiordelisi reagisce dopo frase del padre «Sei ingrassata» | è polemica

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 novembre 2022) Durante la puntata del GF Vip di lunedì 31 ottobreha ricevuto una sorpresa. Protagonista della serata per aver rivelato nei giorni scorsi di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti subitol'addio a Ilary Blasi, l'influencer è scoppiata in lacrime per aver visto ilin giardino. Singolare il messaggio che l'uomo le ha lasciatoquasi due mesi di lontananza: "Sei, mangi troppi dolci. Segui Pamela che è molto attiva". Naturalmente queste parole sono state criticate, oltre che condannate, sui social. Vani sono stati i tentativi di Alfonso Signorini di coprire la gaffe deldella: "Comunquese seinon lo so mai stai da ...