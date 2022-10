Verona | Bocchetti | 'Sensazioni positive | proviamo a mettere in difficoltà la Roma'

Commenta per primo Le formazioni ufficiali:(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry. All .. Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;...Le formazioni ufficiali di- Roma(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore :. A ...Salvatore Bocchetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Roma: “Le sensazioni sono positive, i ragazzi si sono ...Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercheranno ...