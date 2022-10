Traffico aereo nel terzo trimestre 2022 | Perugia al primo posto in Europa per crescita

Umbria Notizie Web

Il San Francesco d'Assisi grazie al +125,4% rispetto al Q3 2019 fa registrare la percentuale di crescita tra tutti gli scali europei più alta ACI Europe ha pubblicato il rapporto sulper il Q3 (terzo trimestre) 2022, analizzato tutta la rete aeroportuale europea. Dai dati a consuntivo si evince che ilpasseggeri è aumentato del +61% rispetto allo stesso ...Perugia. ACI Europe ha pubblicato il rapporto sulper il Q3 (terzo trimestre) 2022, analizzato tutta la rete aeroportuale europea. Dai dati a consuntivo si evince che ilpasseggeri è aumentato del +61% rispetto allo stesso ... Rapporto Aci Europe sul traffico aereo nel 3° trimestre 2022. Perugia al primo posto in Europa per crescita Nel terzo trimestre dell\'anno l\'aeroporto internazionale dell\'Umbria registra passeggeri più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019 ...Il sorprendente video del produttore di veicoli elettrici cinese XPeng mostra un'#auto che si alza in volo in verticale. #evtol #xpeng #ev ...