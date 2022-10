Tina Cipollari ed Orietta Berti paragonate al Grande Fratello Vip 7

(Di lunedì 31 ottobre 2022)famosa anche alVip 7. L’opinionista di Uomini e Donne è stata citata nientemeno che dal conduttore Alfonso Signorini. Il motivo? La promozione del suo nuovo album. Infatti, oggi, all’inizio della dodicesima puntata del reality show, il direttore del settimanale Chi ha annunciato l’uscita dell’album presentando anche la coperdel cd. Dopodiché il conduttore ha chiuso quel momento, ma la cantante aveva ancora il cd in mano, tanto che lui ha dichiarato: “Mi sembri ladalla De Filippi sempre con il libro in mano”. La reazione della cantante? È stata perfetta. Ha sorriso e ha retto bozza, senza polemizzare in alcun modo. Ma l’opinionista di Uomini e Donne che cosa ne penserà?

Quando Giorgia pronuncia il nome di(Anselmi) ecco apparire trionfante. E il gioco è fatto. Per non farsi mancare nulla, "Blob" ha sottolineato alcuni frammenti del discorso di ...Decisamente, quella di sabato è stata una puntata all'insegna delle sorprese per Tu si que vales, soprattutto, se a queste frecciatine aggiungiamo il giallo della presenza dinel ...Il presidente del Consiglio cita nel suo discorso di insediamento alla Camera le donne che l’hanno ispirata. Alla solennità dei nomi si sono inseriti spezzoni e immagini non consoni ...A Uomini e Donne nelle prossime puntate ci sarà un’importante novità. Pare che Tina Cipollari abbia deciso di non partecipare alle registrazioni quando si parlerà di Federica Aversano! Ma scopriamo ...