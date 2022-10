Tennis | Matteo Berrettini conferma il forfait a Parigi-Bercy | “Avevo bisogno di più tempo Ora punto alla Coppa Davis”

(Di lunedì 31 ottobre 2022)non riesce a recuperare dall’infortunio al piede rimediato a Napoli ed è costretto a saltare anche il torneo di, ultimo Masters 1000 della stagione 2022. Ilta romano ha preferito non correre rischi eccessivi, anche considerando l’impossibilità aritmetica di qualificarsi per le ATP Finals di Torino. “Ho provato di tutto per arrivare pronto a, ma purtroppodi un po’ più di. Il mio obiettivo adesso è quello di rappresentare l’Italia alle Finali di“, l’annuncio sui social del n.15 al mondo. Il finalista di Wimbledon 2021 punta dunquefase finale della...

