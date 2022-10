Rave party a Modena | al via operazioni sgombero per sequestro urgente dello stabile FOTO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In un capannone abbandonato da sabato sera si tiene il“Witchtek”. In mattinata, mentre all’interno l’evento continuava, all’esterno sono iniziate le trattative tra le forze dell’ordine - ci sono un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza - e alcuni partecipanti. Nell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa e sembra si voglia puntare a una soluzione pacifica. Le forze dell’ordine si sono poi avvicinate all’area e hanno sollecitato i giovani ad allontanarsi

In un capannone abbandonato da sabato sera si tiene il"Witchtek". In mattinata, mentre all'interno l'evento continuava, all'esterno sono iniziate le trattative tra le forze dell'ordine - ci sono un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri ...In mattinata struttura circondata e trattativa avviata tra polizia e partecipanti Sono state avviate le operazioni di sgombero dell'area interessata daldel Modenese. La strada ...Le forze dell'ordine presidiano l'intera zona Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Hallowe ...Questa mattina il ministro porterà al Consiglio dei ministri una prima bozza di provvedimento "per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento" sui rave.