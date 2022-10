Quando l’Italia cantava i Beatles | un libro-censimento fra curiosità e aneddoti

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Più che una band, un fenomeno di costume entrato nei libri di storia: la musica dei, quartetto di Liverpool attivo dal 1962 al 1970, ha influenzato fortemente il panorama artistico occidentale creando un fitto sottobosco di cover, traduzioni e reinterpretazioni delle hit più famose. Alcune sono diventate celebri, altre sono scomparse, in ogni caso hanno segnato un’epoca. Un fenomeno affascinante che ha riguardato anchee che è al centro del“Imade in Italy”, di Ezio Gentile e Italo Gnocchi, edito da Baldini+Castoldi ed in libreria dal 28 ottobre, con la prefazione di Gianni Morandi. Unche in 160 pagine si propone di censire tutte le cover e le traduzioni italiane dei successi deie che diventa anche un’antologia di ...