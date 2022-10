Marvel in lutto | è morto | tragedia a Hollywood | aveva solo 25 anni

Leggi su chenews

(Di lunedì 31 ottobre 2022)a soli 25il giovane musicista Cormac Roth, figlio di uno degli attori di punta di: Tim Roth. L’attore di recente era tornato a vestire i pdi Abominio nella nuova serieShe Hulk, disponibile su Disney plus. Fonte Foto Adobe StockL’intera famiglia dellasi stringe intorno a uno degli attuali volti di punta del MCU, Tim Roth. L’attore ha perso a soli 25il suo amato figlio Cormac Roth. Il ragazzoscelto di non seguire le orme paterne e non ha mai intrapreso la carriera di attore, tuttavia l’arte sembra proprio scorrere nel sangue dei Roth, Cormac era infatti un talentoso musicista.per Tim Roth: èil figlio Cormac ...