LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | scocca l’ora dell’Italia! Moschettieri all’arrembaggio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 La qualificazione alla Finale è un obiettivo arduo da raggiungere, ma i vicecampioni d’Europa hanno il compito di provare a essere tra le migliori otto. 16.38 Sarà un avvio ostico per gli azzurri sull’attrezzo più complicato. Bisognerà contenere gli errori e puntare sulla solidità di squadra. 16.36 L’Italia inizierà la propria avventura al cavallo con maniglie. Questo l’ordine di rotazione: Macchini, Casali, Bartolini, Abbadini. 16.34 Carlo Macchini avrà il compito di piazzare una stoccata di lusso alla sbarra (lo scorso anno fu quarto) e si cimenterà anche al cavallo. Yumin Abbadini è il Campione d’Italia sul giro completo e lo vedremo su tutti gli attrezzi al pari di Lorenzo Minh Casali, molto atteso al quadrato. 16.32 Nicola Bartolini si cimenterà su cinque attrezzi: al corpo libero da Campione del ...

L'Italia gareggerà alle ore 16.50 nella quarta suddivisione: i Moschettieri puntano a raggiungere la finale a squadre dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai recenti Europei. Nicola Bartolini ...